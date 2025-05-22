Igualtat laboral
La bretxa salarial va ser de 570 euros l'any 2024
La mediana dels homes se situa en 2.566,8 euros bruts, mentre que les dones cobren 1.989,7 euros bruts
La bretxa salarial entre homes i dones continua per sobre dels 500 euros. En concret, segons les dades publicades pel departament d'Estadística, la diferència és de 570 euros l'any 2024, un cop extreta la mediana dels salaris cobrats durant els dotze mesos de l'any passat. Respecte a la remuneració dels homes assalariats, la mediana se situa en 2.566,8 euros bruts, mentre que les dones cobren 1.989,7 euros.
Pel que fa a la mitjana, els homes guanyaven 3.223.8 euros bruts al mes, mentre que el sou de les dones és de 2.306,3 euros bruts. Segons estadística, els homes tenen una concentració relativa més elevada en remuneracions més altes que les dones. En aquest sentit, el 38,5% dels homes ingressaven més de 2.944 euros al mes, enfront del 21,6% de les dones.
Les remuneracions mitjanes més elevades es van registrar entre les persones de 55 a 64 anys, amb un sou de 3.130 euros bruts; les que treballaven en el sector públic i parapúblic, amb una mitjana de 3.275,4 euros bruts; o les que disposaven d'estudis superiors, amb 3.531,7 euros bruts. Les persones ocupant càrrecs de directius presenten el sou més alt (6.652 euros bruts al mes).
Població activa
Segons el comunicat del departament d'Estadística, el 84,3% de la població andorrana, d'entre 15 i 64 anys, formava part del mercat laboral, durant el 2024, significat un total de 53.318 persones. La taxa d'ocupació es va situar en el 83%, amb una lleugera disminució del 0,3%. Entre la població ocupada, el 80,9% treballava com a assalariat (un 1,9% menys que al 2023). El treball per compte propi representava el 19.1% del total, xifra que comporta un augment de l'1%, respecte al 2023.
La taxa d'atur per a la població de 15 a 74 anys es va situar en l'1,5%, propera als mínims històrics i amb un lleuger descens del 0,1% respecte al 2023. Amb tot, el percentatge d'aturats de llarga durada es va elevar fins al 14,2%, amb un increment del 6,5%, amb 115 persones en recerca de feina.
Al llarg del 2024 la taxa d'inactivitat va ser del 15,7%, amb una disminució del 0,3% respecte a l'any anterior. Les persones inactives són majoritàriament persones jubilades que cursen estudis o reben formació.