EDUCACIÓ
Batxillerat d’arts garantit al Sant Ermengol
El volum d’inscripcions assegura la que serà la quarta línia del cicle educatiu al centre
El col·legi Sant Ermengol iniciarà al setembre el primer curs del batxillerat d’arts, enfocat a les arts plàstiques, la imatge i el disseny. L’autorització del ministeri d’Educació espanyol possibilita aquesta nova branca d’especialització i el volum d’inscripcions d’alumnes en garanteix la implantació. Ho va confirmar ahir la consellera d’Educació de l’ambaixada espanyola, Dolores López, tot i que les xifres encara són provisionals fins que els escolars no materialitzin la matrícula durant el mes de juny. S’ofereixen un màxim de 35 places, el que fixa la normativa, i amb aquesta nova branca l’escola confessional tindrà quatre línies de batxillerat. La d’arts se suma a les especialitzacions de ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.
Amb les tres classes de María Moliner, s'han d'absobir tots els alumnes
Fa un any l’accés al cicle educatiu del sistema espanyol va viure moments de controvèrsia per la punta d’alumnes de quart d’ESO que s’havien d’absorbir i les queixes de pares de les escoles Janer i Sagrada Família que s’havien quedat fora del Sant Ermengol (l’únic confessional amb batxillerat) i temien quedar-se sense plaça. La situació es va resoldre i per al pròxim curs no hi ha d’haver problemes perquè els estudiants del sistema espanyol s’hi mantinguin; a les quatre classes del Sant Ermengol s’hi han de sumar les tres que –com aquest curs– continuarà oferint el María Moliner. A més, López va avançar que s’ha decidit avançar el procés de matriculació que tradicionalment es feia la primera quinzena de juliol al juny per tal que a final de mes les famílies ja tinguin la concreció del destí dels fills. Ara mateix, els centres han publicat les llistes d’admissions provisionals, que en uns dies seran definitives, i la matriculació es farà entre el 16 i el 30 de juny.
Les matriculacions es formalitzaran la segona quinze de juny
El nou batxillerat del Sant Ermengol soluciona un buit del sistema espanyol, que no tenia aquesta branca, amb la qual cosa l’alumnat interessat o marxava a la Seu a continuar els estudis o tenia l’opció de provar el trasllat a l’Escola andorrana. L’autorització administrativa de la nova branca va arribar a principi del setembre passat, però sense marge per posar-la en funcionament, tenint en compte que els estudiants ja havien buscat altres opcions. La modalitat obre la porta a estudis com història de l’art, disseny, arquitectura, comunicació o publicitat.