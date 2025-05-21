BOTIGUES DE BARRI
Suport al relleu en el petit comerç
Els comuns es plantegen crear un portal digital i un servei d’assessorament per ajudar els comerciants a gestionar els traspassos
Els comuns volen facilitar el relleu empresarial dels negocis familiars sense continuïtat generacional. La iniciativa sorgeix del comú d’Andorra la Vella i vol donar garanties a la supervivència dels comerços de proximitat. Per assolir aquest objectiu, s’han plantejat diverses accions. Una de les propostes és desenvolupar una eina digital –un portal web o una aplicació– en què s’anunciarien els negocis en traspàs. La cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, va apuntar ahir que s’inspiren en el portal Reempresa, d’àmbit català. Una altra idea és crear un servei d’assessorament financer per als petits comerciants que tenen la voluntat de retirar-se.
“S’ha de pensar bé. [...] El que passa amb les coses gratuïtes és que no es valoren prou”
La cònsol major de la Massana, per la seva part, va admetre que hi ha inquietud entre els comuns pel futur del comerç de barri i per les dificultats dels propietaris per gestionar els traspassos: “Tothom està preocupat pel teixit comercial. No hem d’oblidar que el nostre país també depèn del turisme. Moltes vegades, quan tanca un comerç, acaba fent taca d’oli ja que, si allà es tanca i no hi ha passatge de gent, acaba tancant-ne un altre. El que es vol buscar, sobretot, és mirar de potenciar aquest traspàs i que es faci d’una manera molt més fàcil.”
Calendari
El pròxim pas, van anunciar les portaveus dels cònsols, serà designar un equip de tècnics de comerç –un per parròquia. Conjuntament amb la Cambra de Comerç i Andorra Business, hauran de definir el calendari d’implementació del projecte i el pressupost que s’hi destinarà. “És molt important que fem arribar a tots els comerciants que, des dels comuns, som sensibles a tot el que passa al nostre voltant i que volem, sobretot, fer un acompanyament i poder-los ajudar en el moment en què s’hagi de fer un canvi de negoci”, va remarcar Sansa.
“El que es vol és mirar de potenciar aquest traspàs i que es faci d’una manera molt més fàcil”
Pel que fa al cost del servei, la cònsol ordinenca va puntualitzar que no el finançaran al cent per cent els comuns. “S’ha pensar bé. Penso que el que passa amb les coses gratuïtes és que no es valoren prou”, va matisar la mandatària. Per tant, tot apunta que els comerciants haurien de pagar pel servei, encara que no sigui al preu de mercat. Coma també va destacar que els comuns han posat sobre la taula que cada corporació faci una aportació econòmica al projecte proporcional a les dimensions del teixit comercial i empresarial de cada parròquia.
Portal
El portal Reempresa és una iniciativa de l’associació patronal multisectorial catalana Cecot adreçada a les petites i mitjanes empreses. L’objectiu de Reempresa és ajudar emprenedors a adquirir negocis ja existents i garantir-ne el relleu generacional o la continuïtat d’empreses que volen cedir-ne la gestió.
Les persones interessades a comprar o vendre una empresa poden registrar-se al portal oficial de Reempresa, indicant les seves preferències i objectius. Durant tot el procés, des de la cerca fins a la formalització de la compravenda, un equip de més de 150 tècnics especialitzats ofereix acompanyament i assessorament. Segons assegura Cecot, totes les comunicacions i informació compartida es tracten amb total confidencialitat per garantir la seguretat i confiança de les parts implicades. A més de la intermediació, Reempresa ofereix formació, valoració d’empreses, assessorament legal i suport en la cerca de finançament.
NOU CONTRACTE DE RECOLLIDA DE RESIDUS
D’altra banda, la cònsol massanenca va apuntar que continuen les negociacions entre els comuns i FEDA perquè l’enllumenat públic els torni a sortir de franc, tal com havia estat històricament fins a la crisi energètica per la invasió d’Ucraïna.