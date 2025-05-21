SALUT
Suport d’Andorra al tractat global sobre pandèmies de l’OMS
Andorra dona suport al tractat global sobre pandèmies, impulsat per l’Organització Mundial de la Salut per a la prevenció, preparació i resposta enfront d’aquestes situacions. Així es va refermar el compromís del Principat per la salut global, inclusiva i sostenible, juntament amb 124 països, durant la 78a assemblea mundial de la salut, que se celebra aquesta setmana a Ginebra, que enguany té com a tema central de debat Un món unit per la salut.
Al febrer, l’executiu va crear la comissió interministerial, formada per polítics i tècnics dels ministeris competents en matèria de salut, agricultura, ramaderia i medi ambient, per abordar la prevenció i la vigilància en situacions de risc que poden comprometre la biodiversitat, l’entorn, la salut animal i la salut pública.
El concepte Una sola salut també es recull en els objectius del pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, ratificat l’any passat per més d’una quarantena de representants de partits polítics, grups parlamentaris, institucions públiques, col·legis professionals, associacions de pacients i altres actors rellevants.
La delegació andorrana ha estat encapçalada per la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, i ha comptat amb la participació de l’ambaixador d’Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Ferran Costa; el referent de l’OMS al ministeri de Salut, Jesús Galindo, i la representant permanent adjunta d’Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Alba Noya.