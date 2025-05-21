CULTURA
El sector del cinema demana més finançament públic per a la producció
Trasllada al Govern la necessitat de reforçar el suport estructural a la indústria andorrana
El sector audiovisual va reunir-se ahir a la tarda amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura, Mònica Bonell, per tal de reclamar més finançament públic i estructures estables per impulsar la producció cinematogràfica nacional. A la trobada van participar diversos representants del sector, entre els quals el guionista, productor i director Josep Pozo, fundador d’Imminent Produccions. Segons Pozo, la trobada va repassar l’estat del sector i es van traslladar les principals mancances que dificulten el desenvolupament del cinema andorrà.
“S’ha fet un esforç mantenint les ajudes, però l’import actual de 125.000 euros queda molt curt quan parlem de projectes que poden arribar als dos milions d’euros de pressupost”, va exposar Pozo, tot afegint que és impossible competir amb “l’estructura de finançament” dels països veïns. El director va posar com a exemple el projecte Sau, una coproducció cinematogràfica d’origen andorrà que va necessitar buscar finançament a Espanya per tirar endavant. Tot i rebre l’ajuda andorrana, aquesta només representa una fracció mínima del pressupost total. “Nosaltres aportem 125.000 euros, però els nostres socis espanyols poden aportar més de deu vegades aquesta xifra. Llavors, qui té la força sobre el projecte? Doncs Espanya, tot i que el projecte ha nascut aquí”, va alertar Pozo.
“Perquè la producció andorrana pugui créixer, necessitem tenir un suport financer real”
Aquest desequilibri, segons Pozo, posa en perill la sobirania creativa dels projectes i condemna el cinema andorrà a produccions molt locals, amb dificultats per a la seva exportació.
Durant la reunió, el sector va proposar crear una taula de treball amb el Govern per explorar noves vies de finançament i aliances amb altres institucions com Andorra Turisme o el sector empresarial privat. “Cal buscar fórmules perquè la producció andorrana pugui créixer, tenir suport financer real i, fins i tot, esdevenir una eina de promoció turística”, va destacar Ponce.
En declaracions al Diari, tot i que no es va mencionar durant la reunió amb l’administració, Pozo va plantejar que l’acord d’associació amb la UE podria obrir la porta a fons europeus com Creative Europe o programes de coproducció transfronterera.
“Hi ha interès per part de l’administració, s’han compromès a estudiar opcions i veure fins on es pot arribar dins les limitacions del país”, va assegurar Pozo. Tot i això, va deixar clar que sense una estructura de finançament sòlida, el cinema difícilment podrà créixer ni exportar-se.