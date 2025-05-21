SALUT
El SAAS incorpora un oncòleg per tractar el càncer de mama
Josep Sabaté arriba a la unitat d’oncologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell com a reforç a l’equip de Martín Espinosa
El Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) ha incorporat un nou oncòleg a la unitat d’oncologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell que s’encarregarà de l’atenció dels casos de càncer de mama al país. El metge especialista en oncologia mèdica és el doctor Josep Sabaté i s’afegeix a la recent arribada del cirurgià especialitzat en patologia mamària Martín Espinosa. Amb l’entrada d’Espinosa el gener passat es van fer possibles les intervencions a pacients amb càncer de mama al Principat. A més, Espinosa disposa de responsabilitats sobre la qualitat de l’atenció que es dona a les persones diagnosticades amb un tumor al pit, ja que supervisa tota la part assistencial del procés i, també, és l’encarregat de formar els professionals de ginecologia de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell en l’atenció a aquests malalts.
El reforç oferirà atenció personalitzada i de qualitat
Segons ha informat el SAAS, l’objectiu d’aquests reforços és oferir “una atenció personalitzada, integral i de qualitat a les pacients amb càncer de mama”, en una aposta per millorar el servei i el seguiment clínic de les afectades per aquesta malaltia.
El doctor té experiència en oncologia a Catalunya
El doctor Sabaté compta amb una gran experiència en l’àmbit de l’oncologia a Catalunya. Actualment, exerceix com a metge especialista a l’International Breast Cancer Center i al Centre Mèdic Teknon de Barcelona. Sabaté també va formar part de l’equip d’oncologia mèdica de l’hospital Josep Trueta, de Girona, que està integrat a l’Institut Català d’Oncologia (ICO). El doctor Sabaté visitarà dos dies a la setmana a les consultes externes de l’hospital.