Successos
Les multes per beure al carrer baixen de 403 a 137 en un any
La policia va imposar 447 sancions per incompliments de la llei de seguretat pública
Els incompliments de la Llei de seguretat pública s'han reduït gairebé a la meitat durant el 2024. La policia va imposar 447 sancions al llarg del 2024 durant l'any passat que es van traduir en el cobrament de 50.840 euros i un any abans havia estat de 870 multes i 103.348 euros cobrats, el que suposa una baixada d'un 48,6% en el nombre d'infraccions.
La caiguda més important ha estat en els sancions per consumir begudes alcohòliques en espais públics, que continuen sent les més imposades però baixen de 403 el 2023, la xifra més alta en sis anys, a 137 l'exercici passat, la segona dada més baixa des del 2019, segons el recull de la policia. En segon lloc apareixen les infraccions per consum o possessió de drogues al carrer, que han passat de 200 a 135, i les motivades per pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll ascendeixen a 92, per les 124 del 2023. El cos de seguretat assenyala que hi va haver 64 multes per escopir, orinar o defecar en vies i espais urbans públics durant l'any passat, que baixen respecte a les 115 per aquest incompliment del 2023.
El recull de la policia del 2024 indica que les 137 sancions per consum d'alcohol corresponen a 133 a majors d'edat, dels quals 58 eren residents i 75 visitants, i 4 van ser a residents menors d'edat. Les multes per posseir o consumir drogues al carrer van ser per a 126 majors d'edat, amb 75 residents i 51 no residents, i 9 per a menors d'edat, tots ells residents al país.
La comparativa de les dades per incomplir la Llei de seguretat pública mostra que els 50.480 euros cobrats l'any passat és l'import més baix des del 2019. Aquell any es va arribar a 82.020 euros per 437 sancions i la xifra més elevada es va assolir el 2021 amb 234.270 euros per 991 infraccions. El motiu més repetit va ser pertorbar la tranquil·litat pública fent soroll amb 602 multes, que van representar una disminució respecte a les 672 del 2020, segons el recull.