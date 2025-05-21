Magallon participa en la conferència de la regió Europa de la Francofonia

POLÍTICA

El president de la secció Andorra de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF), Marc Magallon, va participar en la conferència de presidents de la regió Europa, que va tenir lloc a Saint Helier (Jersey) entre el 18 i el 20 de maig. Durant la trobada, Magallon va presentar la temàtica de la 37a assemblea regional Europa (ARE), que se celebrarà a Andorra entre el 20 i el 22 d’octubre, i que versarà sobre la cooperació i el desenvolupament econòmic en l’espai francòfon de la regió Europa de l’APF. Aquesta sessió de l’ARE inclourà dues jornades sobre diverses àrees temàtiques.

