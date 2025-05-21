Infraestructures
L'executiu destina més d'1 milió d'euros per millorar la seguretat viària
Les actuacions s’executaran en trams de la CG-1, a l'alçada d'Aixovall; a la via que connecta Anyós fins a Beixalís; la CG-3, del Serrat al pont del Castellar; i a la carretera de Montaup
El Govern ha adjudicat obres de millora a quatre punts de la xarxa viària andorrana amb l’objectiu de reforçar la seguretat i garantir el bon estat de les infraestructures. Les actuacions, valorades en més de 1,1 milions d’euros, s’executaran en trams de la CG-1, a l'alçada d'Aixovall; a la via que connecta Anyós fins a Beixalís; la CG-3, del Serrat al pont del Castellar; i a la carretera de Montaup.
Estabilització del talús a Aixovall
A Sant Julià de Lòria, es durà a terme l’estabilització del talús a l’alçada de la rotonda d’Aixovall, així com la reposició d’una barrera dinàmica a la CG-6. L’obra, "imprescindible" per garantir la seguretat dels conductors i vianants, ha estat adjudicada a l’empresa Desplom SLU per un import de 251.600 euros i un termini d’execució de quatre mesos.
Actuacions a Anyós i al Serrat
A la carretera que uneix Anyós amb Beixalís, es consolidaran dos trams de talús rocós i s’optimitzarà el sistema de drenatge. Les obres, adjudicades a Progec per 365.203,79 euros, tindran una durada de dos mesos i mig.
Simultàniament, a la CG-3 entre el Serrat i el pont del Castellar, es millorarà l’estructura del mur de sosteniment, s’instal·larà una barrera de seguretat de fusta i es farà una intervenció de drenatge. Aquest projecte, amb una durada també de dos mesos i mig, ha estat adjudicat a Construccions Purroy per 213.947,24 euros.
Treballs a la carretera de Montaup
A la carretera secundària de Montaup, s’intervindrà en un tram de 525 metres entre les Bordes de Mereig i el trencall del Roc del Quer. Els treballs inclouran la millora del drenatge, la reparació de la barrera de seguretat i la construcció d’un mur de maçoneria als punts que ho requereixin. Amb una durada prevista de cinc mesos, el projecte ha estat adjudicat a Progec per un import de 296.826,17 euros.