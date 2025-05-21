Educació
Els nous espais de la UdA estaran en funcionament a partir del curs 2027-2028
El Govern licita els treballs de rehabilitació i readaptació de l’edifici de l’Antiga Fàbrica Reig
EL Govern ha licitat els treballs de rehabilitació i readaptació de l'edifici de l'Antiga Fàbrica Reig per l'ampliació de la Universitat d'Andorra (UdA). Els nous espais de la UdA haurien d'entrar en funcionament duran el curs 2027-2028. Aquesta iniciativa s'ha fet amb l'objectiu de continuar impulsant i fer créixer els estudis d'educació superior al país.
Les obres se centren en l'execució dels tancament interiors i de les noves instal·lacions, i el muntatge d'un nou ascensor. La reforma inclou la millora de la impermeabilització de les façanes i la coberta, i la millora de l'eficiència energètica de l'edifici. Les noves instal·lacions acolliran aules de formació, una aula magna polivalent, una zona administrativa i pels despatxos del Rectorat i espais de relació, punts de trobada i àrees de treball.