IMMIGRACIÓ IRREGULAR
Els argentins alerten Interior d’uns 80 casos de precarietat laboral
L’associació diu que els episodis principals es produeixen durant el pont de la Puríssima
El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va traslladar ahir a la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, un conjunt de denúncies anònimes recollides entre treballadors temporers i migrants en situació irregular. Segons Ponce, moltes d’aquestes persones tenen por de formalitzar una denúncia per risc d’expulsió, fet que obliga l’associació a actuar com a canal indirecte de comunicació amb l’administració. “La majoria no volen deixar constància perquè treballar sense permís pot comportar una expulsió immediata”, va explicar Ponce al Diari.
Durant la reunió entre l’entitat i el ministeri, Ponce va fer una crida a tractar el fenomen migratori amb profunditat, responsabilitat i visió humana, involucrant totes les parts: “Administració, entitats socials, experts en drets humans, empresariat i mitjans de comunicació.” “El que viu un migrant només ho entén qui ha passat per això. No es pot gestionar des d’un despatx”, va remarcar. L’associació va renovar el seu compromís de col·laboració i va reclamar, un cop més, mesures estructurals per prevenir l’abús i “garantir una migració regulada, transparent i empàtica”. “El ministeri ens escolta. S’han fet avenços, com ara la millora d’informació a la web d’Immigració i en l’atenció directa. Però encara queda molt camí”, va reconèixer.
“El sector de la neteja és la feina més evitada, amb més abusos i, sovint, és la més mal pagada”
L’entitat va rebre fins a 80 demandes anònimes per part de treballadors en situació precària, sense contracte o sense el compliment correcte de la llei per part dels empresaris. Els casos més nombrosos es concentren en els sectors de la restauració i la neteja, que acumulen més de 50 consultes o queixes. “La feina més evitada per tothom és la que rep més abusos. I, sovint, és la més mal pagada”, va denunciar Ponce. A la construcció van detectar 16 casos d’irregularitats, una xifra inferior a anys anteriors gràcies a la nova normativa sobre permisos per a desplaçats.
Ponce va alertar amb preocupació que el pont de la Puríssima és un dels moments de l’any en què es concentren més abusos laborals. Aquest període de gran demanda turística genera una necessitat urgent de mà d’obra, que sovint és aprofitada per alguns empresaris per eludir les condicions legals de contractació. “Se’ls proposa treballar el cap de setmana amb la promesa que després se’ls farà un contracte, però això no passa. Acaben sense cotització”, va denunciar Ponce. “El pont de la Puríssima encara és un punt feble. Hem acordat que potser farem alguna col·laboració en els controls”, va concloure.