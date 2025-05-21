Consell de ministres
Detectades 13 persones en situació il·legal en 384 controls aquest any
El Govern va sancionar 49 empreses per tenir treballadors sense permís de treball l'any passat
La policia ha detectat 13 estrangers en situació irregular en els 384 controls que s'han fet aquest any, segons ha anunciat Conxita Marsol en la roda de premsa de consell de ministres. La titular de Treball ha destacat que es tracta d'un 3,3% d'il·legals trobats al país i que aquesta és la xifra que el Govern dona per vàlida per valorar la presència de persones sense permís de treball al Principat i ha afirmat que no es pot donar credibilitat a la dada d'un miler de peruans il·legals que segons el president del col·lectiu de peruans hi hauria a Andorra "perquè no es concreta d'on surt" aquesta quantitat "i no sabem en què es basa". Marsol ha remarcat que els residents peruans són "un miler i escaig" i ha qualificat com "agosserat" dir que hi ha un miler més sense permís.
La ministra ha recalcat que la policia obre expendients a les persones que no tenen autorització per estar al Principat i si estan treballant també a les empreses que els tenen contractats sense regularitzar. Marsol ha detallat que l'any passat es va sancionar 49 empreses per tenir empleats sense permís de treball i ha explicat que quan es constata que un estranger està il·legalment al país disposa d'un termini per regularitzar la situació i si no ho fa ha de marxar d'Andorra, segons estableix la Llei d'immigració.
Conxita Marsol ha especificat que la policia va trobar l'any passat 82 il·legals i 39 durant el 2023 i ha recalcat que les xifres són similars cada any, amb 38 i 49 irregulars detectats els anys precedents. La ministra ha defensat que el cos de seguretat fa controls de les persones que treballen al país i ha subratllat que "no és fàcil" detectar els estrangers il·legals perquè la llei permet que es puguin passar 90 dies a Andorra en règim de turista. I ha afegit que de vegades els immigrants no han regularitzat la residència perquè es tracta de períodes de gran afluència, com passa per a la temporada d'hivern, i quan són controlats estan pendents de tancar el contracte de treball i fer els tràmits a Immigració.