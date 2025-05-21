Finances
Creand Crèdit Andorrà i Carnet Jove estrenen continguts d'educació financera per a joves
Les càpsules tracten temes com l'estalvi, el finançament, la inversió, els criptoactius o l'emprenedoria
Creand Crèdit Andorrà i el Carnet Jove Andorra estrenen una sèrie de continguts sobre educació financera adreçats a joves d'entre 18 i 30 anys. Les càpsules, que es publicaran a les xarxes socials, sota el nom #FinsncesSenseRotllos tracten temes com l'estalvi, el finançament, la inversió, els criptoactius o l'emprenedoria, amb "un llenguatge clar, senzill i comprensible". L'expert de l'equip de Creand, Xavier Montané, serà el protagonista d'aquests continguts, que es podran trobar al perfil d'Instagram i TikTok de Creand i de Carnet Jove.
La directora de comunicació corporativa, màrqueting i nous canals de Creand Crèdit Andorrà, Núria Roca, explica que creuen "molt necessari que el públic, de diferents sectors i edats, tingui una formació bàsica sobre finances per poder prendre millors decisions, fonamentades i adequades a la seva situació personal". La directora de l'Associació Carnet Jove Andorra, Mònica Sala, ha afegit que "des del Carnet Jove
Andorra, aquest projecte amb Creand encaixa molt bé amb el nostre compromís d’oferir informació útil i de qualitat als joves".