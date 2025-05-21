SOCIETAT
La Coordinadora per un Habitatge Digne veu “insuficients” les mesures de Marsol
La plataforma creu que els arguments de la ministra estan desconnectats de la realitat
La Coordinadora per un Habitatge Digne, tot i agrair “el to dialogant i la voluntat d’entesa” de la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, després de rebre la resposta en què s’exposaven una sèrie de mesures per solucionar la crisi, també va lamentar que els arguments exposats eren “insuficients i desconnectats de la realitat”. La plataforma va afirmar que hi ha una falta de “valentia” i que tot i que el document de la ministra “sona bé”, hi ha un gran “desequilibri” que “no es corregeix amb paraules”.
Des de la coordinadora es va considerar que la Llei òmnibus no està solucionant el problema i van assenyalar que “els preus de lloguer continuen disparats i no hi ha cap regulació que els limiti”. La plataforma va comentar que els preus de l’habitatge han augmentat un 84% els últims cinc anys i “les famílies continuen sense poder accedir a un habitatge digne”. L’augment del salari mínim un 33%, exposat per Conxita Marsol, com a resposta a la plataforma, no és suficient perquè “el preu de l’habitatge ha augmentat més que la inflació mitjana”.
Registre de la propietat
La coordinadora va “celebrar” la creació aviat d’un registre de la propietat i cens d’habitatge, però amb cautela, ja que espera que “no sigui un registre ineficaç” i apel·la a la transparència amb “dades reals per saber qui acapara propietats i com actua”.
Pel que fa a la trampa del fill, s’introdueix un règim sancionador del 50% o fins al 100% d’un any de lloguer. Una mesura insuficient per a la coordinadora, ja que “el sistema només preveu el càstig i no la reparació”, i el llogater no rep cap indemnització. Des de la plataforma van recordar que també s’ha de “protegir les víctimes. I això no s’està fent”.
A més, pel que fa a la reclamació de dades sobre quantes famílies han accedit a les promocions per a pisos a preu assequible, el perfil, o el grau de vulnerabilitat, la coordinadora va dir que aquesta mesura “sembla més propaganda que política efectiva”.
Pel que fa als desnonaments, Marsol va assegurar que cap família ha quedat al carrer, però des de la plataforma dubten sobre aquestes dades i van assenyalar que “tota la població treballadora coneix casos de persones properes desnonades que han hagut de marxar per no poder pagar el lloguer”, que per a la coordinadora “és un desnonament invisible”.