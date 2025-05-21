JUSTÍCIA
El col·legi d'advocats demana reduir la presó provisional
Volen que sigui de 8 mesos, prorrogables a 12 de manera extraordinària
El Col·legi d'Advocats ha presentat al Consell General una proposta per reduir els terminis de la presó provisional. L'entitat planteja que el termini ordinari sigui de vuit mesos, amb una pròrroga extraordinària que pugui arribar fins als dotze. A més, també proposa limitar els períodes d'instrucció a un màxim d’un any, ampliable si la complexitat de la causa ho justifica.
Els canvis han estat explicats per la degana del Col·legi, Sònia Baixench, que ha detallat que s’emmarquen dins dels ajustos al Codi de Procediment Penal que proposen els lletrats. Baixench ha destacat que la iniciativa també s’ha traslladat a la ministra de Justícia, Esther Molné, qui ha expressat la voluntat de tenir la reforma enllestida abans del final de la legislatura.
Paral·lelament, Andorra ha signat el Conveni del Consell d’Europa per a la protecció de la professió d’advocat durant la 134a sessió del Comitè de Ministres, celebrada a Luxemburg. Es tracta del primer instrument jurídic internacional vinculant que té com a objectiu garantir la seguretat, la independència i la llibertat dels advocats en l’exercici de les seves funcions.
Impulsat pel Consell d’Advocats d’Europa (CCBE), que representa més d’un milió d’advocats dels 46 estats membres, el text vol donar resposta a l’augment d’amenaces i pressions contra la professió. El conveni estableix un marc legal sòlid i inclou un mecanisme de seguiment, a càrrec del Grup d’Experts en Protecció de la Professió d’Advocat (GRAVO), per garantir-ne l’aplicació efectiva.
Des del Col·legi d’Advocats d’Andorra han destacat que la Convenció és un pas històric per enfortir l’estat de dret i assegurar l’accés a la justícia. La seva efectivitat dependrà ara de la ratificació i aplicació per part dels estats signants.