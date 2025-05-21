Educació
Bardina lliura els guardons de la 17a edició del Premi Coca-Cola de relat breu
El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, ha presidit l’acte celebrat a Aixovall
Aquest dimecres a la tarda s’ha celebrat al Centre de Formació Professional d’Aixovall el lliurament de la 17a edició del Premi Coca-Cola de relat breu d’Andorra, presidit pel secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina. El concurs, impulsat per Coca-Cola European Partners i DISAND amb el suport del Ministeri, s’adreça a alumnes de 14 anys que redacten un relat breu en català, castellà o francès a partir d’un estímul creatiu. Hi han participat prop de 800 estudiants i 218 han arribat a la fase final.
El jurat final, format per M. Teresa Cairat, Teresa Colom i Albert Villaró, ha escollit els textos guanyadors. Els premis han estat una tauleta per als primers, auriculars per als segons i una càmera de fotos per als tercers. Els guanyadors en català han estat Laia Armengol, Clara Ríos i Berta Rubio; en francès, Jeffren López, Céline Crichton i María Luana Barbosa; i en castellà, Ana Fernández, Judith Flix i Abril Martínez. L’acte ha comptat amb actuacions musicals d’alumnes de l’escola de música de Jordi Barceló.