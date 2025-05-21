Ciberseguretat
Andorra Telecom alerta d'un intent de 'phishing'
La companyia informa que ja han activat les mesures tècniques corresponents per "desactivar l'amenaça"
Andorra Telecom ha alertat d'un intent de phishing al correu suplantant la seva identitat, segons ha informat a través de les xarxes socials. Diversos usuaris han rebut en les darreres hores un correu electrònic fraudulent, amb un missatge que inclou un enllaç maliciós amb l'objectiu de captar dades personals i d'accés dels destinataris.
Andorra Telecom ha emès un avís urgent demanant no clicar l'enllaç en cap cas. Així mateix, informa que ja han activat les mesures tècniques corresponents per "desactivar l'amenaça".