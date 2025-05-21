CULTURA
Albert Villaró és guardonat amb el Premi Ictineu 2025 per ‘Tercer origen’
L’historiador i escriptor andorrà Albert Villaró ha estat guardonat en el marc de la CatCon (convenció catalana de ciència-ficció i fantasia), a Vilanova i la Geltrú, amb el Premi Ictineu 2025 en la categoria de millor novel·la juvenil fantàstica en català per l’obra Tercer origen. Es tracta de la seva primera incursió en la narrativa juvenil i alhora d’un homenatge modern al clàssic Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo. La novel·la segueix la Irene, una adolescent de Sabadell que es veu obligada a deixar la ciutat per traslladar-se amb la seva família a Llobarca.
Fins ara, la seva trajectòria literària s’havia centrat principalment en la narrativa històrica i de ficció per a adults amb obres com L’any dels francs, Blau de Prússia, La companyia nòrdica, Els ambaixadors o La bíblia andorrana. El premi reconeix anualment les millors obres de ciència-ficció, fantasia i terror escrites en català.