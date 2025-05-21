Govern
70.000 euros en subvencions per promoure la igualtat de gènere
És el cinquè any que es reparteixen aquests ajuts a empreses i associacions sense ànim de lucre
El Govern ha atorgat un total de 69.151,69 euros en subvencions a empreses i associacions sense ànim de lucre que promouen la igualtat de gènere, així com la prevenció de la violència de gènere. Els ajuts, que és el cinquè any que es reparteixen, s'han dividit en 12 entitats.
Els imports més destacats els han rebut Diversand, amb una subvenció d'11.775 euros per la proposta de realització d'actes en dies internacionals del col·lectiu LGTBI. El col·legi d'Advocats, que ha rebut 10.125 euros pel 'Curs d'especialització lletrada en violència de gènere', que imparteix informació jurídica en matèria de violència de gènere i Premsua Romgual, que ha estat subvencionada amb 8.684,25 euros, per 'La Pausa', un espai que dona veu a l'esport femení. Les altres entitats beneficiades han estat l'ADA, l'Associació de Joves en Risc, Autea, Cerqueda Recursos Humans, Cooperand amb Llatinoamèrica, Creu Roja Andorrana, Projecte Vida, Socrepro i Unió Ràdio del Pirineu.