EL SAAS incorpora l'oncòleg Josep Sabaté Ortega
El doctor és metge especialista en oncologia mèdica i portarà els casos de càncer de mama
La Unitat d’Oncologia de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell ha reforçat el seu equip amb la incorporació del doctor Josep Sabaté Ortega, metge especialista en oncologia mèdica, que assumirà l’atenció dels casos de càncer de mama. Aquesta incorporació s’afegeix a la recent arribada del doctor Martín Espinosa, cirurgià especialitzat en patologia mamària.
Segons ha informat el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), l’objectiu d’aquests reforços és oferir “una atenció personalitzada, integral i de qualitat a les pacients amb càncer de mama”, en una aposta per millorar el servei i el seguiment clínic de les afectades per aquesta malaltia.
El doctor Sabaté compta amb una gran experiència en l'àmbit de la oncologia a Catalunya. Actualment, exerceix com a metge especialista a l'International Breast Cancer Center i al Centre Mèdic Teknon de Barcelona. Va formar part de l'equip d'oncologia mèdica de l'Hospital Josep Trueta, de Girona, que està integrat a l'Institut Català d'Oncologia (ICO). Sabaté visitarà dos dies a la setmana a Consultes Externes.