POLÍTICA
El PS vol informació sobre la situació actual de l’habitatge
Baró reclama mesures per posar fi a aquesta problemàtica
El Partit Socialdemòcrata continua enfocat en les problemàtiques socials. El grup polític va reclamar ahir la creació del registre nacional de la propietat. El president del partit, Pere Baró, va avisar que ja s’han complert els 18 mesos de resolució que el Consell General va donar el 2023 per a la creació del registre. “Passats aquests 18 mesos, continuem sense registre de la propietat”, va lamentar Baró, que va recordar que l’habitatge continua sent “el principal problema d’aquest país”.
El partit demana la creació del registre nacional de la propietat
El vocal del partit Joao de Melo va explicar que el registre no és la solució al problema, però que permetrà saber “quants habitatges buits tenim, quants existeixen amb hipoteca o quants estan destinats a segones residències”, defensant que la seva creació seria un acte de transparència per a la ciutadania. “Cal una llei que integri únicament el dret a l’habitatge” i fins que no hi hagi aquesta llei “no es podrà treballar per solucionar-ho”, va assegurar el president.
El grup parlamentari realitzarà demà passat, en la sessió de qüestions al Consell, una pregunta sobre la trencadissa social en què es buscarà saber quan es crearà aquest nou registre nacional de la propietat. ”No podem esperar fins al 2027 per començar a posar solucions”, va advertir Baró, que va alertar que “no hi ha cap llei que protegeixi la ciutadania sobre els lloguers”.