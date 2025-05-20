Seguretat
Policies andorrans fan una estada al centre de comandament de la policia espanyola
Aquesta col·laboració s’emmarca en un intercanvi professional per tal de compartir experiències
Policies del cos de Seguretat Ciutadana encarregats de la sala de comandament, des d’on es coordinen les emergències i les intervencions policials al país, estan realitzant una estada pràctica al Centre d’Intel·ligència de Comandament i Control (CIMACC 091) de la policia espanyola a l’Aragó.
Aquesta col·laboració s’emmarca en un intercanvi professional per tal de compartir experiències, metodologies de treball i estratègies de coordinació en situacions d’emergència. L’objectiu és crear sinergies entre cossos policials de territoris veïns i millorar l’eficiència dels serveis de seguretat.