Seguretat

Policies andorrans fan una estada al centre de comandament de la policia espanyola

Aquesta col·laboració s’emmarca en un intercanvi professional per tal de compartir experiències

Policies d'Andorra i espanyols al CIMACC 091 a l'AragóPolicia d'Andorra

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Policies del cos de Seguretat Ciutadana encarregats de la sala de comandament, des d’on es coordinen les emergències i les intervencions policials al país, estan realitzant una estada pràctica al Centre d’Intel·ligència de Comandament i Control (CIMACC 091) de la policia espanyola a l’Aragó.

Aquesta col·laboració s’emmarca en un intercanvi professional per tal de compartir experiències, metodologies de treball i estratègies de coordinació en situacions d’emergència. L’objectiu és crear sinergies entre cossos policials de territoris veïns i millorar l’eficiència dels serveis de seguretat.

tracking