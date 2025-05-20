NORMATIVA
La policia reforça les garanties sobre les capacitats físiques i mentals dels agents
Nova modificació del reglament de l’accés i la carrera professional del cos d’ordre
El Govern ha aprovat successives modificacions al reglament de l’accés, la promoció i la carrera professional del cos de policia, des que l’any 2005 es va regular per primer cop tot allò referent a l’entrada i la promoció interna al si del cos d’ordre. La darrera la publicava divendres el BOPA, amb uns retocs molt concrets que tenen com a objectiu “la necessitat de reforçar diversos aspectes que afecten la carrera professional i els membres del cos de policia”. En concret, s’introdueixen retocs en tres articles “amb la finalitat d’assegurar l’eficàcia en el servei policial i que les persones funcionàries del cos tinguin en tot moment les aptituds psicofísiques adequades per desenvolupar totes les activitats vinculades amb les ocupacions professionals”.
La voluntat és "assegurar l'eficàcia en el servei policial"
Per exemple, en els procediments de promoció interna regulats pel sistema de concurs oposició, i que comporten un canvi d’escala, s’explicita que els aspirants hauran de passar una revisió mèdica “per verificar les condicions psicofísiques i que el candidat no es troba afectat per restriccions laborals”. El mateix en el cas dels procediments de promoció interna pel sistema d’oposició i que no comportin canvi d’escala; a la revisió mèdica ja prevista s’afegeix el mateix aclariment.
En les condicions generals per accedir al procés selectiu i quan es tracti de candidats que vulguin aspirar a una plaça vacant o de nova creació de membre del cos per promoció interna s’hi afegeix una condició a complir, que és la de “no estar afectat per restriccions o contraindicacions mèdiques acordades per un comitè mèdic i trobar-se en condicions per dur a terme les funcions legalment encomanades i vinculades a l’ocupació professional”.
Una altra de les modificacions introduïdes aclareix la necessitat de superar totes les proves en tots els processos de selecció, així com exàmens mèdics i avaluació psicoprofessional.