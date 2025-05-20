SUCCESSOS
La policia deté un lladre reincident al Pas de la Casa
La policia va detenir diumenge al Pas de la Casa un home no resident de 55 anys amb una ordre judicial pendent per diversos furts de roba i perfums valorats en més de 2.000 euros comesos el febrer passat. L’home va ser sorprès novament robant perfums amb una bossa folrada per evitar les alarmes.
El cap de setmana també es van practicar diverses detencions per delictes contra la salut pública: sis turistes van ser arrestats a les fronteres amb França per portar cocaïna i haixix, i tres persones més van ser detingudes per possessió de cocaïna a Andorra la Vella.
Tres conductors van ser arrestats per conduir sota els efectes de l’alcohol, un dels quals amb una taxa de 2,07, que va amenaçar un agent i s’efronta a un delicte contra la llibertat.