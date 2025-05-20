TRÀNSIT
La nova distribució de carrils a la zona de la Bartra esdevé definitiva
La mesura es consolida després dels bons resultats obtinguts a la prova pilot
El dispositiu especial de trànsit implantat recentment a la Bartra es convertirà al llarg d’aquesta setmana en una distribució de carrils fixa. La mesura, que ja es va començar a provar en el darrer tram del 2024, tenia com a objectiu facilitar la circulació, millorar la fluïdesa, descongestionar el trànsit i reduir els accidents en hores punta. Davant dels bons resultats obtinguts en les proves realitzades i, sobretot, en les darreres setmanes, Mobilitat ha decidit fer-la permanent per continuar optimitzant la circulació.
Segons va informar el departament de Mobilitat, els treballs per dur a terme aquesta modificació es faran en horari nocturn per minimitzar l’impacte en la circulació. Les tasques de fresatge ja es van iniciar ahir i continuaran fins demà, entre les deu de la nit i les sis del matí següent. Tot i que no es preveuen talls de circulació, durant el dia la carretera es mantindrà fresada. Els treballs de pavimentació començaran dijous, sempre que les condicions meteorològiques els respectin.
La distribució de carrils a la Bartra facilitarà la circulació viària
Obres a La Massana
El Govern va adjudicar dues actuacions a la Massana per millorar la seguretat viària i l’estat de les carreteres. La principal intervenció és la renovació del paviment del pont de Lisboa, a la boca oest del túnel dels Dos Valires, que tindrà un cost de 620.000 euros, i que es durà a terme a causa del deteriorament del formigó alleugerit. Per garantir la durabilitat i la funcionalitat del pont, es retirarà el formigó alleugerit existent per un de nou, reforçat amb fibres per enfortir i garantir la seva estabilitat. Els treballs començaran aquest mes i s’allargaran durant dos mesos i mig, en què es mantindrà la circulació amb un sol carril per generar menys molèsties.
Les dues actuacions de la massana tindran un cost de 767.000 euros
També es reforçarà un mur i se substituirà la barrera metàl·lica per una de fusta a la carretera de sortida de Pal, en direcció el coll de la Botella, en un recorregut de 176 metres lineals del vial, i les obres ascendiran a un import total de 147.000 euros i serviran per continuar conservant i garantint la seguretat a les carreteres del país.