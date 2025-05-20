CONSELL GENERAL
Una legislació amb visió de gènere és l’aposta de la xarxa de parlamentàries
Constituït el comitè executiu amb 42 dones de les 57 que en podrien formar part
La Xarxa de Dones Parlamentàries, que va constituir durant la tarda d’ahir el comitè executiu, apostarà per una mirada amb visió de gènere per als textos legislatius: “Som els legisladors i legislar a través d’una mirada amb perspectiva de gènere és molt important.” Així ho va expressar la subsíndica general i actual presidenta de la xarxa, Sandra Codina, un objectiu que “no és gens fàcil poder tirar endavant i serà una bona línia per començar”, va afegir la secretària del comitè executiu, Sílvia Bonet. Segons Codina, “s’ha de crear l’estímul que les dones siguin escoltades al país, que no és que no ho siguin, però potser ho han de ser més”.
Per aconseguir-ho, la subsíndica i presidenta de la xarxa considera que és molt important el vincle d’unió amb exparlamentàries, “ja que el que han viscut és molt necessari perquè tiri endavant el projecte”. Però també cal aproximar-se a la societat civil i “crear un vincle amb les associacions feministes, amb l’Institut de les Dones, per enriquir la xarxa”.
Aquesta unió és pionera al Principat, ja que no tots els parlaments en tenen. En la mateixa línia, “en l’àmbit mundial estàvem entre el segon o tercer parlament paritari [el 2015]”, tal com va expressar Bonet. I “són aquelles llavors que vam posar en aquella època que esperem que al final puguin donar fruits molt interessants per a tota la societat d’Andorra”.
La xarxa podria estar “potencialment formada per 57 dones parlamentàries, que són les que estan en actiu i les que ho van estar”. Per ara, són 42 les parlamentàries que s’hi han inscrit, fet que descriu Codina com un èxit.
La pròxima assemblea que celebrarà la Xarxa de Dones Parlamentàries tindrà lloc el 30 de juny, coincidint amb el Dia internacional del multilateralisme. A partir d’aquí, les bases reguladores especifiquen que un cop l’any hi haurà assemblea ordinària, però se’n podran fer tantes d’extraordinàries com es consideri, ja que “l’important és que siguem actives, que nosaltres no parem”, va destacar Codina, que també veu necessari realitzar “activitats, conferències, tot el que ajudi a créixer i a parlar una mica de les desigualtats que estem vivint”.