INICIATIVA EDUCATIVA
L’OSCE fomenta el diàleg i la diplomàcia entre joves
Andorra acull per primera vegada una iniciativa educativa impulsada per l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que té com a objectiu promoure el diàleg entre els joves d’estats membres de l’OSCE. La proposta, que s’anomena Model OSCE, es va iniciar ahir a la Universitat d’Andorra (UdA) i s’allargarà durant tres dies, en els quals els participants rebran formació sobre diplomàcia, habilitats de negociació i resolució de conflictes, entre d’altres. Així, els joves participants representen un Estat part de l’OSCE o altres agents pertinents en un exercici de simulació d’una sessió del consell permanent de l’OSCE, i posen en pràctica una sèrie de seminaris de desenvolupament de capacitats.
Les sessions se centraran en l’agenda de joventut i seguretat de l’OSCE, la igualtat de gènere, les prioritats de la presidència en exercici de Finlàndia i les tasques i les funcions diplomàtiques.