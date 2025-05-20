Museu Carmen Thyssen
La joia i la música s’uneixen en una nova edició de ‘L’art fet joia’
La creadora de la marca Shiori, Sílvia Hernández, presenta una nova col·lecció inspirada en l’exposició 'Vincles', en un esdeveniment que combinarà joieria, música i art
El Museu Carmen Thyssen Andorra tornarà a ser escenari d’una experiència artística singular amb una nova edició de L’art fet joia, un projecte que fusiona l’art contemporani amb la creació de joies artesanes. L’acte tindrà lloc el pròxim 12 de juny, amb dues sessions programades a les 19 h i a les 20 h, i comptarà amb la participació de la violoncel·lista Mireia Planas, que hi posarà la banda sonora en directe.
La protagonista de l’esdeveniment serà Sílvia Hernández, artista joiera i fundadora de la marca Shiori, que presentarà una col·lecció inèdita inspirada en set obres de l’exposició actual del museu, 'Vincles. Cuixart conversa amb la Col·lecció Carmen Thyssen'. La proposta creativa parteix de l’univers de Modest Cuixart, un dels referents del surrealisme català, i pren forma a través de peces úniques que traslladen al llenguatge de la joieria les emocions i atmosferes presents en les pintures.
Segons la creadora, el surrealisme de Cuixart ha estat un repte, tant per a la conceptualització dels dissenys com per a la tria dels materials que millor transmeten el seu imaginari visual.
L’experiència anirà més enllà de la contemplació visual. La música de Mireia Planas contribuirà a crear una atmosfera immersiva que reforçarà el diàleg entre disciplines artístiques. A més, els assistents podran gaudir d’un tast de vi ofert per l’empresa Entrevins, que completarà aquesta proposta sensorial.