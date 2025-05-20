ESTADÍSTICA
La immigració cau un 24% i el saldo migratori, un 45%
L’any 2024 es van registrar 4.591 noves arribades i 2.717 sortides del país, amb una davallada marcada respecte a l’exercici anterior.
El saldo migratori del Principat amb l’exterior durant l’any 2024 va ser positiu en 1.874 persones, una xifra que representa una caiguda del 45% respecte al 2023, quan el balanç va assolir les 3.407 persones. Aquesta disminució s’explica per l’efecte excepcional de l’any anterior, marcat per la regularització de molts treballadors temporers, especialment entre l’abril i el juny, i a l’octubre.
Durant el 2024, van arribar al país 4.591 persones provinents de l’estranger, un 24,1% menys que l’any precedent. Per contra, 2.717 persones van emigrar, amb un lleuger augment del 3%. La immigració va ser dominada per homes (60,4%) i persones d’entre 20 i 49 anys, amb una presència destacada d’espanyols i d’altres nacionalitats no especificades. Les parròquies que van rebre més immigrants van ser Andorra la Vella (23,7%), Escaldes-Engordany (17,7%) i Encamp (15,3%).
Pel que fa a les sortides, també van ser majoritàries en els trams d’edat jove i adulta, especialment entre els 20 i els 39 anys. Els andorrans i portuguesos presenten un saldo migratori negatiu, mentre que els espanyols i les altres nacionalitats són els principals motors del creixement net.
En el desglossament per tipus de permís, la majoria d’immigrants van arribar amb autorització de residència i treball (63,3%), seguits dels permisos de residència simple (19,5%). Per contra, el saldo més negatiu es registra en la població major de 60 anys, fet que apunta un envelliment demogràfic desequilibrat. El departament d’Estadística subratlla la importància de seguir monitorant aquestes tendències per orientar la planificació social i econòmica del país.