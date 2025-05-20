DADES DE L'ABRIL
Els preus pugen un 2,2%, impulsats pel lloguer i les assegurances
L’IPC anual del mes d’abril s’ha situat en el 2,2%, lleugerament per sobre del 2,1% registrat al març. En termes mensuals, els preus van créixer un 0,4%, segons dades publicades pel departament d’Estadística. L’índex acumulat des de principi d’any és d’un 1,3%. Els principals factors que han impulsat la inflació han estat l’encariment dels preus de l’habitatge –especialment del lloguer–, amb un increment anual del 3,9%, i l’augment del cost de les assegurances, que puja un 3,7%. En canvi, el grup transport ha tingut un efecte moderador, amb una caiguda de l’1,6% deguda a la baixada dels preus dels carburants i lubricants.
Pel que fa a la inflació subjacent es manté elevada en un 3%, fet que indica una pressió inflacionista sostinguda en el conjunt de béns i serveis essencials.
En comparació amb els països veïns, l’IPC d’Andorra empata amb el d’Espanya (2,2%) i supera clarament el de França (0,8%).