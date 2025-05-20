Empreses
MoraBanc i Grandvalira renoven l'acord de col·laboració per quatre anys
MoraBanc i Grandvalira renoven el conveni de col·laboració per a les pròximes quatre temporades. La signatura va tenir lloc a la seu central de MoraBanc, amb la presència de Wiro Martin, director de màrqueting i comunicació del banc; Julio Ventaja, managing director del Grup Saetde, i David Ledesma, director de màrqueting de Grandvalira.
L’acord permetrà a MoraBanc continuar present al Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp. El banc se seguirà visualitzant dins del domini esquiable, com ara remuntadors, senyalització, mapes de pistes i organitzadors de cues. La renovació inclou el desenvolupament conjunt d’accions promocionals adreçades als clients del banc, com ara esdeveniments exclusius a Grandvalira aprofitant els seus espais i serveis.