Ensenyament
Educació convoca els ajuts per a la mobilitat dels investigadors
El ministeri destina una partida de 10.000 euros en dues modalitats
El ministeri d'Educació obre dijous el termini per demanar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors corresponents a aquest any amb una partida de 10.000 euros que es pot distribuir en dues modalitats, segons informa el Govern. Les ajudes es convoquen per incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora andorrana i promoure la difusió internacional dels resultats de la recerca i estan destinades a estades de recerca en centres R+D, empreses i centres de suport de recerca, i a la participació en congressos científics, presencials o virtuals per presentar-hi comunicacions científiques.
Els sol·licitants han de tenir nacionalitat andorrana o ser residents al país des de fa més de 5 anys, i també poden ser residents que estiguin fent un doctorat presencialment en alguna de les universitats establertes al Principat. El termini de presentació de candidatures s'obre des del 22 de maig fins al 19 de setembre amb la documentació que es detalla al web https://www.e-tramits.ad