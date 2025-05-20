Crisi de l'habitatge
La Coordinadora de l'habitatge acusa de "falta de valentia" les mesures de Govern
La plataforma considera "insuficients i desconnectats de la realitat" els arguments exposats
La Coordinadora de l'Habitatge ha emès un comunicat de premsa després de rebre "la resposta de la ministra d'Habitatge" a la seva carta, on s'exposaven una sèrie de mesures per solucionar la crisi de l'habitatge del Principat. La coordinadora agraeix "el to dialogant i la voluntat d'entesa", però lamenta que els arguments exposats són "insuficients i desconnectats de la realitat". La plataforma afirma que hi ha una falta de "valentia" i que tot i que el document de la ministra "sona bé", hi ha un gran "desequilibri" que "no es corregeix amb paraules".
La nota recull que mesures com la llei òmnibus no estan solucionant el problema i assenyalen que "els preus de lloguer continuen disparats i no hi ha cap regulació que els limiti". En aquest sentit, la plataforma comenta que els preus de l'habitatge han augmentant un 84% els últims 5 anys i "les famílies continuen sense poder accedir a un habitatge digne". L'augment del salari mínim un 33%, exposat per la Conxita Marsol, com a resposta a la plataforma, no és suficient per la coordinadora que recorda que "el preu de l'habitatge ha augmentat més que la inflació mitjana".
Creació del Registre de la Propietat
La coordinadora "celebra" la creació "en breus" d'un Registre de la Propietat i Cens d'habitatge, però amb certa cautela i assenyalen que "esperem que no sigui un registre ineficaç" i apel·len a la transparència amb "dades reals per saber qui acapara propietats i com actua".
Pel que fa a la trampa del fill, exposen, s'introdueix un règim sancionador del 50% o fins al 100% d'un any de lloguer. Una mesura que consideren insuficient, ja que "el sistema només contempla càstig i no reparació" i el llogater no rep cap indemnització. Des de la coordinadora recorden que també s'ha de "protegir les víctimes. I això no s'està fent".
Habitatge públic
La plataforma reclama dades sobres quantes famílies han accedit a les promocions per accedir a pisos a preu assequible, el perfil, o el grau de vulnerabilitat. Habitatge Digne diu que aquesta mesura "sembla més propaganda que política efectiva".
Pel que fa als desnonaments, Marsol va assegurar que cap família ha quedat al carrer, però des de la plataforma dubten sobre aquestes dades i assenyalen que "tota la població treballadora coneix casos de persones properes desnonades que han hagut de marxar per no poder pagar el lloguer", que per la coordinadora "és un desnonament invisible".