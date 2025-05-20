EDUCACIÓ
Carla Canturri encapçalarà la quarta Trobada d’investigadors el 24 de maig
L’àrea de Recerca del ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitat organitza la quarta Trobada d’investigadors d’Andorra, dissabte vinent al centre de formació professional d’Aixovall. La iniciativa vol donar visibilitat i posar en valor la comunitat científica d’Andorra i els resultats de les seves investigacions.
La conferència plenària serà a càrrec de l’assessora de recerca i desenvolupament de l’empresa Cetim Matcor a Singapur, Carla Canturri, que exposarà la seva trajectòria en la recerca de materials i l’enginyeria. Després es presentaran nou comunicacions breus de futurs investigadors i investigadors consolidats.
Les sessions de la tarda s’han pensat per fomentar la participació dels assistents i per generar debat. La jornada és oberta al públic i d’accés gratuït.