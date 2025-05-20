Política
Andorra Endavant presenta 21 esmenes a la llei d’accessibilitat
El grup parlamentari assenyala que vol garantir un equilibri entre drets i realitat econòmica
Andorra Endavant (AE) ha presentat un total de 21 esmenes al projecte de llei d'accessibilitat universal amb l'objectiu de "garantir un equilibri entre drets i realitat econòmica", segons informen a través d'un comunicat. La nota de premsa recull que amb aquestes propostes es vol "assolir un model inclusiu, però sense imposar càrregues inassumibles als petits propietaris i empresaris del país". La formació defensa una aplicació rigorosa de la normativa en l’àmbit públic i en les noves construccions, alhora que proposa fomentar l’adaptació voluntària del parc immobiliari existent a través de mesures de suport i no mitjançant obligacions estrictes que podrien tenir un impacte econòmic negatiu.
Una de les esmenes clau presentades és la modificació de l’article 6, que planteja la creació d’un sistema d’ajuts públics i incentius fiscals adreçats als propietaris i empresaris que decideixin adaptar voluntàriament els seus locals o immobles als criteris d’accessibilitat. A més, el grup parlamentari proposa que els locals privats ja existents no estiguin obligats a presentar plans d’accessibilitat, limitant aquesta exigència només als establiments de nova creació que superin els 200 metres quadrats i que es construeixin després de l’entrada en vigor de la llei i dels seus reglaments. Tanmateix, obren la porta a que aquesta adaptació es pugui fer de manera voluntària, oferint com a incentiu l’accés a un distintiu de qualitat i als ajuts previstos.
Andorra Endavant també planteja suprimir l’obligatorietat de complir criteris d’accessibilitat en permisos d’obra menor en l’àmbit privat, amb l’argument que això podria suposar un sobrecost i una càrrega burocràtica innecessària en un moment d’inflació i dificultats econòmiques. En paral·lel, proposen una composició plural per a la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, que hauria d’estar formada per cinc membres: un representant de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD), un del Govern, un dels comuns, un del teixit empresarial i un d’associacions de propietaris o immobiliàries. Aquesta comissió hauria de ser l’encarregada d’avaluar solucions alternatives i garantir l’aplicació dels principis d’ajust raonable i proporcionalitat.
Les esmenes inclouen també una revisió dels terminis d’aplicació i dels règims sancionadors, amb la voluntat de fer-los més proporcionats i adaptats a la realitat andorrana. Des de la formació, es reitera el compromís amb les persones amb discapacitat i amb una Andorra més accessible, però es defensa que aquest objectiu s’ha de construir des del diàleg, el consens i el suport, i no des de la imposició. Amb aquesta proposta, Andorra Endavant afirma que vol garantir una accessibilitat universal que sigui justa, viable i que no deixi ningú enrere.