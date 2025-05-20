Govern
Andorra dona suport al Tractat global sobre pandèmies impulsat per l'OMS
Altres 124 països també ho han fet durant la 78a Assemblea Mundial de la Salut que se celebra aquesta setmana a Ginebra
Andorra dona suport a l'adopció del Tractat global sobre pandèmies, impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a la prevenció, preparació i resposta enfront d'aquestes situacions. Altres 124 països també ho han fet durant la 78a Assemblea Mundial de la Salut que se celebra aquesta setmana a Ginebra. La delegació andorrana ha estat encapçalada per la secretària d'Estat de salut, Cristina Pérez, i ha comptat amb la participació de l'ambaixador d'Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Ferran Costa; el referent de l'OMS al ministeri de salut, Jesús Galindo; i la representant permanent adjunta d'Andorra a les Nacions Unides a Ginebra, Alba Noya.
En aquest àmbit, el Govern va crear la Comissió interministerial 'Una sola salut', per la prevenció i la vigilància de situacions que poden comprometre la biodiversitat, l'entorn, la salut animal i la salut pública. Aquest concepte, expliquen, també es recull en els objectius del Pacte nacional per a la qualitat, l'eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.