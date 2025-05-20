REPORTATGE
Andorra, als premis Talía
El compositor i artista sonor Lluís Casahuga, nominat a millor música original al reconegut certamen de l’Acadèmia de les Arts Escèniques Espanyoles.
Els candidats als premis Talía han tingut representació andorrana en l’edició d’aquest any. El guitarrista, compositor i artista sonor Lluís Casahuga va aconseguir la nominació a la millor música original per la seva participació en l’obra teatral La voz sumergida. “És un reconeixement molt important i, a més a més, hi vaig estar nominat amb dues altres grans produccions”. Així ho va expressar Casahuga, qui va aspirar al premi amb els adversaris Iván Macías, amb Los pilares de la tierra en versió musical, i Alberto Granados Reguilón, amb la versió teatral d’Un monstruo viene a verme. “Que m’hagin reconegut per la feina a l’obra de circ contemporani i em posin a la part amb grans produccions és molt guai”, va afegir l’artista.
“És un reconeixement molt important i hi vaig estar nominat amb altres grans produccions”
Casahuga es va mostrar sorprès de rebre la nominació més important de la seva trajectòria, fins al moment. L’obra, protagonitzada per Maria Palma, porta a l’escenari una gran peixera plena d’aigua en què se submergeix l’exesportista de natació sincronitzada en un “petit oasi enmig d’aquest caos, d’aquesta acceleració constant del ritme que vivim, que ha convertit l’aire en irrespirable”. L’espectacle ha girat per Europa i els països de l’Est des que va ser estrenat el 2023: “Mai t’ho esperes, sobretot perquè no és una cosa a la qual t’inscriguis, sinó que són els membres de l’Acadèmia de les Arts Escèniques Espanyoles els que van decidir que podíem estar nominats als premis”.
“Cal seguir treballant i el temps dirà, no et pots prendre gaire bé ni malament les coses”
A partir d’aquí, l’artista ho té clar, cal “seguir treballant, seguir fent les coses bé i el temps dirà”, ja que “no et pots prendre ni gaire bé ni gaire malament les coses”. Casahuga treballa de manera interdisciplinària des del 2015 en diversos àmbits, com ara en el cas de la producció per a arts escèniques, per a publicitat i per al cine, entre d’altres com l’educació i la pedagogia. Entre els pròxims projectes destaquen tres encàrrecs d’obres escèniques, l’encàrrec per al contingut sonor d’un museu i el d’una obra per a una institució important cultural d’Andorra.