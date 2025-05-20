Cultura
Albert Villaró guanya el Premi Ictineu 2025 per 'Tercer origen'
Es tracta de la seva primera incursió en la narrativa juvenil i alhora d’un homenatge modern al clàssic 'Mecanoscrit del segon origen' de Manuel de Pedrolo
L’historiador i escriptor andorrà, Albert Villaró, ha estat guardonat en el marc de la CatCon (Convenció Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia) a Vilanova i la Geltrú amb el Premi Ictineu 2025 en la categoria de millor novel·la juvenil fantàstica en català per l'obra 'Tercer origen'. Es tracta de la seva primera incursió en la narrativa juvenil i alhora d’un homenatge modern al clàssic 'Mecanoscrit del segon origen' de Manuel de Pedrolo. La novel·la segueix la Irene, una adolescent de Sabadell que es veu obligada a deixar la ciutat per traslladar-se amb la seva família a Llobarca, un petit poble del Pirineu amb només vuitanta habitants. Tot i la seva oposició inicial, la vida canviarà radicalment quan esclata una pandèmia mortal i les ciutats queden col·lapsades.
Fins ara, la seva trajectòria literària s’havia centrat principalment en la narrativa històrica i de ficció per a adults amb obres com 'L’any dels francs', 'Blau de Prússia', 'La companyia nòrdica', 'Els ambaixadors' o 'La bíblia andorrana'. El Premi Ictineu, creat el 2008, reconeix anualment les millors obres de ciència-ficció, fantasia i terror escrites o traduïdes al català. Està organitzat per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia i té com a objectiu donar visibilitat i prestigi al gènere en llengua catalana.