Llengua pròpia
Acord entre Andorra i la Institució de les Lletres Catalanes per promoure la literatura catalana
El conveni, amb una vigència de quatre anys, vol enfortir la col·laboració cultural i educativa entre ambdues institucions
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat, a proposta del Departament de Cultura, autoritzar la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) a subscriure un acord marc de col·laboració amb el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra. L’objectiu és establir una aliança per impulsar accions conjuntes vinculades a la promoció de la literatura i del patrimoni literari català.
Amb la signatura del conveni, es vol crear un espai de treball compartit que permeti a la ILC i al Ministeri de Cultura d’Andorra desenvolupar projectes conjunts durant els pròxims quatre anys. Aquesta col·laboració busca reforçar els vincles culturals entre Andorra i Catalunya, així com afavorir la difusió de les lletres catalanes arreu del territori de parla catalana.