Empresa
La 36a Trobada Empresarial se celebrarà el 12 i 13 de juny
L’esdeveniment tindrà lloc al Palau Municipal d’Esports sota el lema ‘L’empresa davant el nou ordre mundial’
La Trobada Empresarial al Pirineu celebrarà la seva 36a edició els dies 12 i 13 de juny a la Seu d'Urgell, posant el focus en el creixement empresarial en el context econòmic i geopolític actual. Segons han informat els organitzadors aquest dimarts mitjançant un comunicat, l’esdeveniment tindrà lloc al Palau Municipal d’Esports sota el lema ‘L’empresa davant el nou ordre mundial’ i es preveu que ocupi un total de 17 hotels de l’Alt Urgell i d’Andorra.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, serà l’encarregat d’inaugurar la trobada el 12 de juny. L’endemà, el 13, hi intervindrà el cap de Govern d’Andorra, Xavier Espot, en una jornada que reunirà, com cada any, líders empresarials, economistes, polítics i acadèmics de prestigi per compartir reflexions i experiències.
El president de la Trobada, Josep Serveto, ha destacat que les inscripcions avancen a molt bon ritme i que l’esdeveniment es consolida com un espai de referència dins l’agenda empresarial.
La primera sessió, dijous 12 a la tarda, comptarà amb una conferència motivacional a càrrec de la psiquiatra i conferenciant Marian Rojas Estapé. Tot seguit se celebrarà una taula d’experiències empresarials de Lleida i l’Alt Pirineu amb la participació del CEO de My Chef, Josep Ramon Subirà; la cofundadora d’Intersa Labs, Esther Saiz; i la directora general de Cadí, Anna Puigcercós, entre d’altres.
El divendres 13 s’obriran les ponències sobre economia i empresa amb la participació de l’exsecretari d’Afers Econòmics, Miquel Puig, i la doctora en Ciències Econòmiques i rectora de la Universitat Oberta de Catalunya, Àngels Fitó.