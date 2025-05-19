Consell General
La Xarxa de Dones Parlamentàries celebra l'assemblea constitutiva
La nova entitat compta amb 41 membres i un Comitè Executiu ja constituït, amb l’objectiu de promoure la participació femenina en la política
La Xarxa de Dones Parlamentàries ha celebrat aquest dilluns a la tarda la primera Assemblea General constitutiva a la Casa de la Vall, amb la participació de 41 de les 57 dones que actualment podrien formar-ne part.
La subsíndica general, Sandra Codina, que n’assumeix la presidència segons l’acord pres per la Junta de Presidents el passat mes d’abril, ha destacat la importància d’incorporar les experiències de les exparlamentàries i de generar espais d’intercanvi de vivències entre dones que han passat pel Consell General.
Durant la trobada s’ha formalitzat el Comitè Executiu que regirà la Xarxa durant aquesta legislatura. A més de Codina, el comitè està format per Maria Àngels Aché com a vicepresidenta, Susanna Vela com a vocal, i s’hi han sumat dues exparlamentàries més: Sílvia Bonet, que exercirà de secretària, i Mariona González, com a darrera vocal.
L’assemblea també ha servit per establir les bases del funcionament intern, com ara els canals de comunicació entre les membres i el Comitè Executiu, així com per traslladar els principals objectius de la Xarxa: fomentar la participació política de les dones, enfortir els vincles amb la societat civil i assolir una major rellevància internacional. Codina ha subratllat que el projecte té la responsabilitat de "legislar des d’una perspectiva femenina".
La pròxima Assemblea General ordinària tindrà lloc el 30 de juny i servirà per definir les propostes d’objectius i activitats dels pròxims mesos.