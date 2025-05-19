CULTURA
Taller de pintura al natural amb ‘wine painting’ al Parc Central
La Xarranca convida a descobrir una proposta innovadora i creativa amb el taller de pintura al natural amb wine painting, que tindrà lloc el dimecres 18 de juny a dos quarts de vuit del vespre a l’Institucional del Parc Central.
Aquest taller, adreçat a adults, ofereix una oportunitat singular de pintar amb vi, utilitzant-lo com a pigment natural per crear obres amb textures i tonalitats sorprenents. L’activitat serà dirigida per Alicia Luño, artista especialitzada en aquesta tècnica, i inclourà una sessió amb model de nu per explorar la figura humana a través dels colors i tanins del vi. A més de la pràctica artística, els participants podran gaudir d’un tast de vins.