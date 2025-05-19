Habitatge
El PS reclama la creació del Registre Nacional de la Propietat
Baró adverteix que sense el registre no es podrà resoldre el problema de l'habitatge.
El Partit Socialdemòcrata vol que es posi en marxa el Registre Nacional de la Propietat. El president del partit, Pere Baró, ha avisat que ja s'han complert els 18 mesos de resolució que el Consell General va donar al 2023 per la creació del registre. "Passats aquests 18 mesos, continuem sense registre de la propietat i continuem sense complir les promeses de Govern", ha dit Baró que ha recordat que l'habitatge continua sent "el principal problema d'aquest país".
"Fa més de deu anys que reclamem aquest registre", ha recordat el vocal del partit, Joao de Melo, que ha afegit que seria senzill crear-lo perquè "més del 80% de la informació la tenen als comuns" i que no hi ha voluntat política de crear un registre que des del partit consideren que "no és cap mena de solució ni molt menys per l'habitatge". De Melo ha afegit que "tots els països de la Unió Europea i països desenvolupats tenen aquest registre" i s'ha mostrat preocupat que encara no existeixi a Andorra.
"No podem esperar al 2027 per començar a posar solucions", ha assegurat Baró que ha advertit que "no hi ha cap llei que protegeixi a la ciutadania sobre els lloguers". El grup parlamentari socialdemòcrata realitzarà aquest dijous, en la sessió de qüestions del Consell, una pregunta sobre la trencadissa social en què s'inclourà la problemàtica de l'habitatge i per saber quan es crearà aquest nou Registre Nacional de la Propietat que encara es troba en procés d'elaboració.