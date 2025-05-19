Col·laboració
MoraBanc i Grandvalira renoven el conveni quatre temporades més
El nou acord permetrà a MoraBanc continuar mantenint una presència destacada als sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp
MoraBanc i Grandvalira han anunciat avui la renovació del seu conveni de col·laboració per a les pròximes quatre temporades. L’acte de signatura ha tingut lloc a la seu central de MoraBanc, amb la presència de Wiro Martin, director de Màrqueting i Comunicació del banc; Julio Ventaja, managing director del Grup SAETDE; i David Ledesma, director de Màrqueting de Grandvalira.
El nou acord permetrà a MoraBanc continuar mantenint una presència destacada als sectors de Pas de la Casa, Grau Roig i Encamp. La marca del banc es seguirà visualitzant en diferents suports dins del domini esquiable, com ara remuntadors, senyalització, mapes de pistes i organitzadors de cues.
La renovació inclou el desenvolupament conjunt d’accions promocionals adreçades als clients del banc, com ara esdeveniments exclusius a Grandvalira aprofitant els seus espais i serveis. A més, els titulars de targetes MoraBanc podran gaudir de descomptes especials en la compra de forfets de més d’un dia.
Segons Wiro Martin, “Grandvalira és una empresa amb la qual compartim valors com la vocació de servei al client i la passió per l’excel·lència. Aquest acord és una mostra clara de la nostra voluntat de continuar sumant per a Andorra i pels nostres clients”.