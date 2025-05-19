DADES DEL CRAJ
Mig centenar d’autoprohibicions d’entrada
Un total de 54 persones van sol·licitar l’any passat el vet a ingressar a les sales de joc
Un total de 54 persones van demanar l’autoprohibició per accedir a les sales de joc del país durant el 2024. Així es desprèn de les dades facilitades pel Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ), que mostren com la xifra de persones afectades per aquesta mesura respecte de l’any anterior s’ha mantingut i no s’ha detectat un increment d’usuaris. Tot i això, les autoprohibicions sí que van experimentar un fort creixement el 2023, quan es van duplicar arran de l’obertura del casino i van passar de les 25 del 2022 a les 57. A la vegada, cal destacar que al llarg de l’any passat, un total de 29 persones van sol·licitar deixar sense efecte la seva autoprohibició, mentre que durant el 2023 ho van sol·licitar 46.
Des del CRAJ també indiquen que no es pot precisar la xifra concreta de persones que actualment tenen prohibida l’entrada en establiments relacionats amb el joc “a raó de les persones que gaudeixen d’algun tipus d’ajuda de caràcter socioeconòmic”, ja que es tracta “d’un registre viu” i, per tant, “el nombre de persones afectades fluctua constantment en funció del tipus d’ajuda que reben i de la seva durada”.
A Andorra hi ha 4 administracions de loteria i 116 distribuïdors mixtos
Per contra, des de l’organisme sí que s’ha facilitat el nombre d’establiments que estan autoritzats al Principat per vendre loteria. En aquest sentit, destaquen que hi ha quatre distribuïdors principals i que els administradors de loteria que estan llicenciats són 116 distribuïdors mixtos que se’ls hi permet, a més de la seva activitat principal comercial, la venda o comercialització de bitllets de loteria nacional de SELAE en format preimprès, sempre que hagi estat adquirida en algun dels quatre distribuïdors principals o administracions de loteria del Principat. Així mateix, cal recordar que, en l’actualitat, el nombre total d’administracions de loteria (distribuïdors principals) existents a Andorra són quatre: un a Sant Julià, dos a Andorra la Vella i un a Escaldes-Engordany.
Pel que fa a l’atorgament de llicències, durant el 2024 el CRAJ ha atorgat la mateixa tipologia que els anys precedents: 205 llicències de classe E (concursos amb intervenció de l’atzar, rifes, participacions de loteries i loteries de promoció o publicitàries), 62 de classe F (quinto tradicional i rifa benèfica), 29 llicències de classe H (distribuïdor mixt de loteria), 123 llicències de classe I (personal casino i bingo) i tres llicències de classe J (subministrador de màquines).