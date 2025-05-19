IMMIMGRACIÓ IRREGULAR
Les entitats demanen complir la llei
Les associacions d’argentins, colombians i peruans volen que es respecti la legislació a l’hora de fer el reagrupaments
Les associacions d’argentins, colombians i peruans demanen que es compleixin les lleis d’immigració, però reclamen una millora en els canals d’informació, que consideren que han fallat a l’hora de rebre immigrants amb les seves famílies i de gestionar els processos de reagrupament. També apel·len a una major sensibilitat envers la situació i que es facin declaracions basades en dades objectives i contrastades.
“Des de l’entitat demanem complir la llei per sobre de qualsevol situació”
El president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va deixar clar al Diari que “demanem complir la llei per sobre de qualsevol situació”, però va afegir que cal actuar amb humanitat i coneixement de causa. Ponce va explicar que la seva associació fa “quatre anys que informa, investiga i treballa sobre la immigració il·legal” i va destacar que la situació actual no és nova: “La irregularitat ha existit sempre, però ara es fa més evident per la situació de l’habitatge”. Segons ell, el problema actual és la manca d’informació que reben els nouvinguts, que sovint no disposen de canals oficials per saber com fer el reagrupament. En molts casos, això provoca que siguin associacions com Argentinos en Andorra les que han d’assumir aquesta tasca, va lamentar.
“L’arribada de menors sense complir els requisits sovint es deu al desconeixement”
L’Associació Colombianos en Andorra va demanar una “opinió responsable i constructiva” sobre la situació dels menors escolaritzats en situació administrativa irregular, tot incidint que la irregularitat no és justificable. La seva presidenta, Katherine Barbosa, va apuntar que “l’arribada de menors sense complir els requisits legals sovint es deu al desconeixement de les famílies, que actuen amb bona fe”. Tanmateix, va criticar la manca d’informació clara per part de les autoritats i van reclamar una millor col·laboració amb les associacions de migrants.
“És molt difícil opinar sense un estudi clar amb dades d’immigració”
Barbosa va alertar també que “molts d’aquests infants ja estan integrats al sistema educatiu i social andorrà”, i va demanar que qualsevol mesura que es prengui tingui en compte els drets humans. En aquest sentit, l’associació va sol·licitar vies realistes de regularització per a les famílies ja establertes al país. Finalment, van apel·lar a una acció conjunta entre Govern, institucions i entitats per impulsar una política migratòria legal, organitzada i humana.
L’Associació de Peruans, presidida per Lorenzo Castillo, va coincidir que en el tema del reagrupament “no es pot crear un caos”, però va insistir que és primordial “tenir en compte les condicions de les famílies i legislar en conseqüència”. Castillo es va mostrar crític amb les opinions d’Andorra Endavant, que va proposar retirar el permís de residència a aquells que facin el reagrupament de manera irregular. “Crec que és una opinió nefasta. L’ésser humà sempre ha estat immigrant des de la prehistòria, i és molt difícil opinar sense un estudi clar amb dades”, va sentenciar. També va reclamar més vies de comunicació i cooperació per garantir que els nouvinguts coneguin correctament els processos.
UNICEF
La directora d’UNICEF, Dàmaris Castellanos, va defensar “fermament” el principi del benestar superior de l’infant, tal com estableix la Convenció sobre els Drets de l’Infant, que “Andorra ha ratificat”, va recordar. Aquesta defensa implica que “tots els infants, independentment de la seva situació administrativa, tenen dret a l’educació, a la salut i a viure amb dignitat”, i que “les polítiques de reagrupament familiar han de prioritzar la unitat familiar i el benestar dels menors, evitant situacions que posin en risc els seus drets fonamentals”.
Per aquest motiu, Castellanos va reafirmar el compromís d’UNICEF “amb la protecció dels drets de tots els infants a Andorra”, va subratllar la importància de polítiques inclusives que garanteixin l’accés als serveis bàsics per a tots els menors, i va encoratjar el diàleg constructiu entre les diferents forces polítiques per trobar solucions que posin els drets dels infants al centre de les decisions.
CÀRITAS VA ATENDRE 19 NUCLIS FAMILIARS AMB ALGUN MEMBRE EN SITUACIÓ IRREGULAR EL 2024
La presidenta va recordar que els menors en situació irregular gaudeixen de protecció tant per la legislació andorrana com pels convenis internacionals. En aquest sentit, va subratllar que “allí on no pugui arribar el Govern amb les ajudes, entrem nosaltres per garantir el seu benestar”, deixant clar que l’atenció a la infància és una prioritat per a l’entitat. Villas va defensar que la tasca de Càritas és donar resposta a les necessitats urgents, amb independència del context legal, i fer-ho sempre des d’una perspectiva de drets humans.