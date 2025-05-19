Acord d'associació amb la UE
L’adopció del cabal comunitari implica aprovar una setantena de lleis
Riba defensa la capacitat de l’Estat per assumir la càrrega de l’acord d’associació
La transposició del cabal comunitari requerirà l’aprovació d’una setantena de lleis, segons el càlcul que ha fet la secretaria d’Estat d’Afers Europeus. La xifra l’ha donat Landry Riba en la compareixença legislativa que està duent a terme aquest matí davant els consellers generals de la comissió legislativa de Política Exterior i en presència de representants dels partits del pacte d’Estat, entre els quals, l’excap de Govern Jaume Bartumeu, observador a les negociacions. Riba ha replicat un comunicat de Concòrdia del mes d’abril en que demanava la suspensió de les negociacions de l’acord i assegurava que implicaria l’aprovació de 6.000 lleis. El secretari d’Estat ha indicat que són prop de 4.000 els actes de la UE que s’han d’adoptar, però que alguns ja formen part de la normativa andorrana o bé ja s’apliquen. A més, es podran agrupar en una única llei. El resultat que s’ha calculat és que s’hauran d’aprovar una setantena de lleis per assumir el cabal ja existent, l’històric, però amb uns tempos variables, en funció de les transitòries. En el cas del sector financer, de fins a 15 anys. Després s’haurà d’assumir el cabal dinàmic, el que s’anirà aprovant i es discutirà en el si del comitè mixt de l’acord. Però Riba ha tornat a defensar que serà una oportunitat: “podrem influir sobre normativa que ens serà d’aplicació, influència que mai no hem tingut”. Riba ha defensat, a més, la capacitat de l’administració per assumir la càrrega burocràtica.
En el transcurs de la compareixença, el secretari d’Estat ha repassat el perquè la tria de l’acord d’associació, el format, les oportunitats i també els desafiaments que suposa per als sectors tradicionals o l’estat actual de la situació. Sobre l’escenari d’avui, poques novetats, mentre s’està a l’espera de si l’acord serà mixt o no. En tot cas, sí que es treballa en la regulació del referèndum via reglament. Però ja no es dona cap calendari temporal. I Riba també ha replicat diferents afirmacions dels contraris a l’acord o dels que en tot cas expressen seriosos dubtes. “Ningú ha colat cap gol”, ha assenyalat en relació amb el càlcul de les quotes d’immigració. “Les solucions són diferents per Andorra a la de San Marino o Liechtenstein perquè les realitats són diferents”, ha afegit. El secretari d’Estat ha insistit que es podrà limitar la inversió estrangera en immobles; que no es pot renegociar el que s'ha negociat, que renegociar vol dir tornar “a la casella de sortida”; o sobre el rol del Tribunal de Justícia de la UE, que és qui interpreta les normes com ho ha estat en el cas de l’acord duaner o el monetari, però també en el marc de l’Espai Econòmic Europeu o en els acords bilaterals amb Suïssa. “No se cedeix sobirania”, ha insistit Riba.