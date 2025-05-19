Llei d'auditoria
L'executiu aprova el primer reglament sobre el registre d'auditors
Miguel Antonio Pérez Carnicero serà el supervisor d’auditoria de comptes
El Govern ha fet un nou pas en la implementació de la nova Llei d’Auditoria de Comptes amb l’aprovació del primer reglament que regula el Registre d’Auditors. Aquesta mesura normativa obliga tots els professionals de l’auditoria —sigui a títol individual, com a societat o com a professionals no residents autoritzats— a inscriure’s en aquest registre abans d’exercir l’activitat.
El Registre d’Auditors de Comptes es constitueix com una eina essencial per garantir el control, la supervisió i l’ordenació dels professionals del sector. Així mateix, servirà per facilitar l’accés a la informació pública, en línia amb els principis de transparència i protecció de dades personals. Aquest mecanisme permetrà verificar el compliment dels requisits establerts tant per la Llei d’Auditoria com pel reglament associat, amb l’objectiu d’assegurar la qualitat i la legalitat de l’activitat auditora al país.
Paral·lelament a l’entrada en vigor del reglament, el Govern ha nomenat Miguel Antonio Pérez Carnicero com a supervisor d’auditoria de comptes, d’acord amb les obligacions estipulades per la nova llei. Pérez compta amb una àmplia experiència en el sector i un profund coneixement del context econòmic i financer andorrà, fet que avala la seva idoneïtat per exercir aquest càrrec clau.
La implementació de la Llei també ha comportat canvis en el reglament d’assegurances, amb l’objectiu d’harmonitzar el període de rotació de les societats d’auditoria amb la normativa internacional. Aquesta modificació vol reforçar la independència dels auditors i ha estat treballada de manera coordinada amb els representants del sector.