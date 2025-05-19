SALUT
L’associació de trasplantats celebra l’avenç en donacions
ATIDA estan convençuts que s’aconseguiran els objectius del ministeri
L’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA) ha valorat molt positivament la inicitativa engegada des de l’hospital per possibilitar la donació de còrnia al Principat. Des de la junta d’ATIDA es mostren “molt contents d’aconseguir una fita més en tot aquest procés que comporta arribar a la donació”, en un país en què “tots els trasplantats depenen de la llista d’espera d’Espanya o França i molts no poden ser trasplantats a temps”.
Si bé és cert que la llei aprovada el 2018 al país permetia que els residents es fessin donants des del 2020, des de l’associació entenen la casuística d’Andorra com a país més petit i amb menys possibilitats: “Des del 2020 hauria d’estar fet, però la realitat és una altra, ja que requereix un treball molt important”. Aquest “és un deute que teníem com a país proveïdor d’òrgans”, han afirmat des de la junta d’ATIDA, expressant en aquesta línia el motiu de la seva insistència. No obstant, des d’ATIDA se celebra l’avenç, ja que “dona molta qualitat de vida a la societat que pateix ceguesa”.
Pel que fa als objectius que es plantegen des del ministeri de salut, d’aconseguir que es donin entre 10 i 20 còrnies l’any, l’associació es mostra convençuda que es podrà aconseguir fàcilment i, fins i tot, se’n podrien arribar a obtenir més. En cas de no aconseguir-ho de primeres, la junta entén que es tracta d’una “corva d’aprenentatge, potser al principi no hi arribes però s’anirà millorant”.
En aquest punt, des de l’associació s’aposta per “continuar treballant tots plegats”, ja que “la sensibilització és feina de tots”. Per a la junta, la donació de multiteixits s’aconseguirà aviat, perquè “és molt més factible” que la d’òrgans, proposada per ser possible el 2027.