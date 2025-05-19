Universitat d'Andorra
Jornada educativa internacional per promoure el diàleg entre els joves
La iniciativa 'Model OSCE' se celebra per primera vegada al Principat
Vint-i-cinc joves, quinze dels quals són d'Andorra, participen en la jornada educativa 'Model OSCE' per fomentar el diàleg i la diplomàcia entre joves que acull per primera vegada del país, en sessions a la Universitat d'Andorra, segons ha anunciat el Govern. La ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, ha donat la benvinguda als assistents, entre els que hi ha estudiants d'Estats Units, Marroc i Japó, remarcant el compromís del país amb la pau i que "condemnem enèrgicament la guerra a Ucraïna i l'impacte que està tenint, també, sobre els col·lectius més vulnerables". Tor ha animat als participants a aprofitar l'oportunitat de ser part d'aquesta iniciativa internacional en la qual rebran formació sobre diplomàcia, habilitats de negociació i resolució de conflictes, entre d'altres, segons exposa el comunicat.
Els joves "representen un Estat membre de l'OSCE o a d'altres agents pertinents en un exercici de simulació d'una sessió del consell permanent de l'OSCE", i posen en pràctica seminaris de desenvolupament de capacitats, indica l'executiu. Els temes de treball seran la igualtat de gènere, les prioritats fixades per la presidència de Finlàndia i les tasques i les funcions diplomàtiques, mitjançant exercicis pràctics de negociació i mediació.
El rector de l'UdA, Juli Minoves, ha destacat que a la institució acadèmica "estem totalment compromesos en la promoció d'espais per al diàleg, el pensament crític i la col·laboració internacional".